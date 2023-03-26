السعودية اليوم / شؤون الحرمين تطلق برنامج "العمار وفد الله"



مكة المكرمة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام أمس برنامج (العمار وفد الله) ضمن مبادرة الهيئة صديقة القاصدين، والذي يصاحبه عدة برامج في هذا الشهر المبارك، باستعدادت مبكرة و تجهيزات مسبقة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار والقاصدين والمعتمرين.

وأوضح مدير عام شؤون هيئة المسجد الحرام ناصر محمد الحمزي، أن البرنامج يهدف للاحتفاء بالقاصدين وإثراء رحلتهم منذ قدومهم للمسجد الحرام وتوعيتهم بهدي النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، بالإضافة إلى تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الزوار القاصدين والمعتمرين، والعمل على التوعية الميدانية لتهيئة الأجواء المناسبة بالتيسير عليهم في أداء المناسك بكل يسر وسهولة وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام .

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10:45ت م

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