السعودية اليوم / مصرع 23 شخصا جراء إعصار يجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية



واشنطن 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

لقي ما لا يقل عن 23 شخصًا في ولاية ميسيسيبي الأمريكية مصرعهم ودمرت عشرات البنايات جراء إعصار قوي اجتاح مناطق من الجنوب الأمريكي.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن إعصارًا تسبب في أضرار على بعد 60 ميلا (96 كيلومترا) شمال شرق بلدة جاكسون في ولاية ميسيسيبي.

وتقوم فرق البحث والإنقاذ من الأجهزة المحلية وعلى مستوى الولايات بمساعدة الضحايا المتضررين من الإعصار، فيما أبلغت بلدات ريفية منها "رولينغ فورك" و"سيلفر سيتي" عن دمار.

وقد اجتاح الإعصار الشمال الشرقي للبلاد بسرعة 70 ميلا في الساعة (113 كم/ ساعة) دون أن يضعف متجها نحو ألاباما.

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09:24ت م

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