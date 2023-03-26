السعودية اليوم / مقتل جندي وإصابة آخر بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي غربي العراق



بغداد 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

قُتل جندي عراقي وأصيب آخر جراء هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار الواقعة غربي العراق.

وقال مصدر أمني عراقي إن عناصر تنظيم داعش هاجمت نقطة للجيش العراقي ضمن موقع "النخيب" في محافظة الأنبار، مضيفا أن التعرض أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

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08:09ت م

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