السعودية اليوم / استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجليل



القدس المحتلة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر ياسوف بمدينة الجليل داخل فلسطين المحتلة عام 1948 .

وأفادت مصادر فلسطينية أن أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على مركبة كان بداخلها شاب فلسطيني في العشرينات من عمره، مما أدى لإصابته بطلقات نارية أصابته في الأجزاء العلوية من جسده أسفرت عن استشهاده .

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07:24ت م

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