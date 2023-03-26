السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة



الباحة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق, وبني حسن, والمخواة, وغامد الزناد, وقلوة, والحجرة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 2 مساءً.

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07:00ت م

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