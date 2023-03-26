ولي العهد يغادر المدينة المنورة

غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، المدينة المنورة. وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل. وقد غادر بمعية ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأصحاب المعالي الوزراء.



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