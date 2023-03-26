الرياض.. ضبط 12 عاملا مخالفا يوميا

وأوضحت الأمانة أن غرفة العمليات المشتركة التي تضم 14 جهة حكومية أصدرت 268 إشعار مراجعة ومخالفة، وصادرت 150 طنًا من المواد الغذائية، حجز ومصادرة 10,920 قطعة عينية، إضافة إلى مصادرة 9,153 كيلو من مواد غير صالحة، وحجز 21 مركبة مخالفة، وفتح وإغلاق 242 بابًا وتأمينها.
وأشارت إلى استمرار أعمال الفرق الميدانية بالغرفة المشتركة، وفق آليتها الهادفة إلى تقديم الحلول العاجلة والمستدامة لأحياء وسط العاصمة، من خلال التمركز الدائم والرقابة الميدانية الدورية، وذلك في إطار تكاملي وتنسيقي محكم.
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