السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.5 درجة يهز تاراباكا في تشيلي



سانتياغو 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة منطقة تاراباكا في تشيلي اليوم .

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق 155 كيلومترا تحت سطح الأرض ، دون وقوع أضرار كبيرة أو الإعلان عن ضحايا.

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04:31ت م

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