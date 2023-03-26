السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تستقبل أكثر من 148 مليون مصلي من غرة شهر محرم 1444 هـ



المدينة المنورة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

استقبلت وكالة شؤون المسجد النبوي من غرة شهر محرم إلى 30 شعبان من العام الحالي 1444 هـ أكثر من 148 مليون مصلي، فيما بلغ عدد المصلين والمصليات خلال شهر شعبان أكثر من 24 مليون.

وسخرت الوكالة من خلال إداراتها المختلفة كافة الخدمات للمصلين والزائرين ليؤدوا عبادتهم براحة يسر, كما تعمل بتنسيق دائم مع الجهات ذات العلاقة لخدمة زائري المسجد النبوي وفق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - في تقديم المستوى الأعلى للخدمات وتجويدها لتحقيق مستهدفات رؤية

// انتهى //

03:02ت م

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المدينة المنورة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واساستقبلت وكالة شؤون المسجد النبوي من غرة شهر محرم إلى 30 شعبان من العام الحالي 1444 هـ أكثر من 148 مليون مصلي، فيما بلغ عدد المصلين والمصليات خلال شهر شعبان أكثر من 24 مليون.وسخرت الوكالة من خلال إداراتها المختلفة كافة الخدمات للمصلين والزائرين ليؤدوا عبادتهم براحة يسر, كما تعمل بتنسيق دائم مع الجهات ذات العلاقة لخدمة زائري المسجد النبوي وفق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - في تقديم المستوى الأعلى للخدمات وتجويدها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في زيادة أعداد المعتمرين والزائرين.// انتهى //03:02ت م0024

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