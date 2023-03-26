

أبها 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المنشآت التدريبية التابعة لها، بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية في محافظات تنومة والنماص وبلقرن ومحايل ورجال ألمع ومركز الحريضة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "منصة التدريب الإلكتروني".

// انتهى //

01:53ت م

0017





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية اليوم في منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.