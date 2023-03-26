السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تواصل جهودها الرقابية



مكة المكرمة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

واصلت أمانة العاصمة المقدسة جهودها الرقابية في معالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة، حيث تم ضبط عدد من المباسط العشوائية المخالفة، وتم اتخاذ اللازم حيالها حسب الأنظمة والتعليمات الإجرائية.

وتمثلت جهود الأمانة في ضبط 300 كجم من الخضروات والفواكه وتسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ النعمة، كما ضبطت الأمانة مبنى سكني، تم إستغلاله في تخزين اللحوم والمواد الغذائية، وذلك في بيئة تفتقر الإشتراطات الصحية، حيث ‏تم إغلاق الموقع فوراً وحجز المركبة الناقلة، وإستكمال كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

كما ضبطت الأمانة وبمشاركة الأجهزة الأمنية عدد من المباسط المخالفة للمفترشين ومصادرة 550 عبوة زمزم مجهول المصدر، لمجهولي الهوية، وتم إتخاذ اللازم حيالها حسب الإجراءات والانظمة، مؤكدة الأمانة أهمية الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، حيث ذلك يُسهم بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية

// انتهى //

01:05ت م

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مكة المكرمة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسواصلت أمانة العاصمة المقدسة جهودها الرقابية في معالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة، حيث تم ضبط عدد من المباسط العشوائية المخالفة، وتم اتخاذ اللازم حيالها حسب الأنظمة والتعليمات الإجرائية.وتمثلت جهود الأمانة في ضبط 300 كجم من الخضروات والفواكه وتسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ النعمة، كما ضبطت الأمانة مبنى سكني، تم إستغلاله في تخزين اللحوم والمواد الغذائية، وذلك في بيئة تفتقر الإشتراطات الصحية، حيث ‏تم إغلاق الموقع فوراً وحجز المركبة الناقلة، وإستكمال كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين.كما ضبطت الأمانة وبمشاركة الأجهزة الأمنية عدد من المباسط المخالفة للمفترشين ومصادرة 550 عبوة زمزم مجهول المصدر، لمجهولي الهوية، وتم إتخاذ اللازم حيالها حسب الإجراءات والانظمة، مؤكدة الأمانة أهمية الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، حيث ذلك يُسهم بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030.// انتهى //01:05ت م0012

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