السعودية اليوم / حرس الحدود بمنطقة عسير يحبطُ تهريبَ (92) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر



أبها 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (92) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المُهَرَّبَات لجهة الاختصاص.

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01:04ت م

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