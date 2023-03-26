السعودية اليوم / صحة حائل ‏تنظِّمُ مؤتمرَ حائل الدولي الثاني لطبِّ نمط الحياة 2023



حائل 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

تنظِّم الشؤون الصحية بمنطقة حائل ‏"مؤتمر حائل الدولي الثاني لطب نمط الحياة 2023 ‏" تحت عنوان "الغذاء الدواء" خلال المدة من 8 -12 مايو ، بمشاركة أكثر من 75 مُتحدثًا من مختلف دول العالم وعددٍ من ‏الجهات الحكومية والقطاع الخاص ، ويصاحبه عددٌ من الفعاليات في موقع بيئي متميز .

وأوضحت صحة حائل، ‏أنها تسعى إلى أن يكون مؤتمر حائل الدولي حدثًا عالميًّا وداعمًا أساسيًّا للتحول الصحي المبني على الرعاية الوقائية والمبادرة والاستباقية "العافية" ومعزِّزاً لكفاءة الآداء والإنفاق والاقتصادي ، وكذلك نشاط رئيس للتعليم والتطوير المهني ‏المستمر للرعاية الصحية للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية الداعمة والقادة وواضعي ‏السياسات والباحثين ومنظمات المجتمع المدني والجامعات المهتمة بالأمراض المزمنة ‏من حيث التعليم والتدريب والبحث والعلاج والوقاية والتفاعل الثقافي والبيئي ، بالإضافة إلى مسابقة الطهو الصحي للوصفات الغذائية

وأضافت أن المؤتمر تمتد فعالياته إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال ‏برنامج تثقيفي يقدم لسكان المحافظات وبرنامج خاص بصحة المرأة والطفل، داعيًا الراغبين ‏في المشاركة بالمؤتمر إلى التسجيل لحضور البرنامج العلمي المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ 28 ساعة، ويستهدف جميعَ التخصصات الطبية من خلال الرابط التالي:‏https://slm.hailhealth.gov.sa/ar/Home/Registration .

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00:56ت م

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حائل 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واستنظِّم الشؤون الصحية بمنطقة حائل ‏"مؤتمر حائل الدولي الثاني لطب نمط الحياة 2023 ‏" تحت عنوان "الغذاء الدواء" خلال المدة من 8 -12 مايو ، بمشاركة أكثر من 75 مُتحدثًا من مختلف دول العالم وعددٍ من ‏الجهات الحكومية والقطاع الخاص ، ويصاحبه عددٌ من الفعاليات في موقع بيئي متميز .وأوضحت صحة حائل، ‏أنها تسعى إلى أن يكون مؤتمر حائل الدولي حدثًا عالميًّا وداعمًا أساسيًّا للتحول الصحي المبني على الرعاية الوقائية والمبادرة والاستباقية "العافية" ومعزِّزاً لكفاءة الآداء والإنفاق والاقتصادي ، وكذلك نشاط رئيس للتعليم والتطوير المهني ‏المستمر للرعاية الصحية للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية الداعمة والقادة وواضعي ‏السياسات والباحثين ومنظمات المجتمع المدني والجامعات المهتمة بالأمراض المزمنة ‏من حيث التعليم والتدريب والبحث والعلاج والوقاية والتفاعل الثقافي والبيئي ، بالإضافة إلى مسابقة الطهو الصحي للوصفات الغذائية السعودية المطورة .وأضافت أن المؤتمر تمتد فعالياته إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال ‏برنامج تثقيفي يقدم لسكان المحافظات وبرنامج خاص بصحة المرأة والطفل، داعيًا الراغبين ‏في المشاركة بالمؤتمر إلى التسجيل لحضور البرنامج العلمي المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ 28 ساعة، ويستهدف جميعَ التخصصات الطبية من خلال الرابط التالي:‏https://slm.hailhealth.gov.sa/ar/Home/Registration .// انتهى //00:56ت م0009

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.