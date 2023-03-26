السعودية اليوم / أمين الشرقية يفتتح مهرجان سوق الحب بنسخته الثالثة



الدمام 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

افتتح معالي أمين المنطقة الشرقية أمس، مهرجان سوق الحب بنسخته الثالثة، والذي تنضمه أمانة المنطقة في أحد الأسواق الشعبية بمدينة الدمام.

وتتضمن الفعاليات العديد من الأنشطة المتنوعة، كما تحتوي على أكثر من 22 منصة عرض متوافقة مع هوية موسم رمضان.

وتجوّل معاليه على أركان المهرجان، مطلعًا على ما يحتويه من أنشطة وفعاليات متنوعة، ودورها في إحياء تاريخ الأسواق الشعبية، والحفاظ على الموروثات الوطنية والجذب السياحي، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الفعاليات الموسمية في المناطق المركزية للمدن، والتي تُسهم في تنشيط الحراك الاجتماعي والاقتصادي والترفيهي.

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