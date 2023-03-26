شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من مدرب المغرب على تفوقه أمام البرازيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب المغربي وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على التعليق عن فوز منتخب بلاده، فى المباراة الودية التى جمعته مع منتخب البرازيل، بنتبجة 1/2.

وقال الركراكي: " كنا الأفضل فى المباراة لذلك استحقنا الفوز، تجربة رائعة لمنتخب بلادي، أشكر الجماهير على كل شئ، والدعم المتواصل فى المباراة، رغم كونها مواجهة ودية فقط".

وأضاف: "لقد قولتها فى وقت سابق، الأمور تغيرت الآن بالنسة للمغرب، نحلم بالوجود على منصات التتويج العالمية، هدفنا القادم سيكون العمل على التتويج بمونديال 2026".

وواصل:" مونديال قطر حققنا فيه نتائج مفاجئة، ولكنها لم تكن عن طريق الصدفة، الشئ الذي أثبتناه اليوم أمام البرازيل بكامل نجومه، والأمر الذي سنقوم بإثباته كل يوم، حتى يقتنع جميع المشككين ".

وتابع:" خطوة إعدادية جيدة، وسنسعي لإستغلالها من أجل الفوز بكأس الأمم الأفريقية فى نسختها القادمة، خاصة أن هذا اللقب غائب عن خزانة أسود الأطلس منذ أكثر من 20 عاما".



فوز تاريخي فى سجل المغرب

وبعد فوز المغرب على البرازيل هو الأول، فى المواجهات التى جمعت بين الفريقين، ليس فقط الأول للمنتخب المغربي، بل الأول لجميع المنتخبات العربية، مما سيجعل هذا الفوز عالقا فى الأذهان لفترة طويلة.