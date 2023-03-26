شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من زياش بعد فوز المغرب على البرازيل وديا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، على التعليق عن فوز فريقه بنتيجة هدفين لهدف وحيد، فى أحدي المباريات الودية الدولية، والتى أقيمت فى الأراضي المغربية.

وقال زياش: "سعيد للغاية لهذه النتيجة، أردنا إسعاد جماهيرنا، والتعبير عن شخصيتنا، كوننا رابع العالم فى مونديال قطر الأخير، الشئ الذي يمثل عبئا كبيرا على أكتافنا، تم التخلص منه فى نهاية الأمر.

وأضاف:" الفوز على البرازيل له مذاق خاص، السيلساو المنتخب الأكثر حصدا للقب مونديال كأس العالم، لذلك فإن الفوز على المنتخب البرازيلي بتاريخه الكبير أمرا رائعا".

وتابع: "كانت الأجواء رائعة أظن أن الجميع كان سعيدا بالمستوي الذي قدمه أسود الأطلس فى المباراة، ومواصلة المستوي الرائع الذي ظهر عليه المنتخب المغربي فى مونديال قطر الأخير".

وأختتم:" سنغلق ملف مواجهة البرازيل على الفور، لدينا الكثير من التحديات خلال المرحلة القادمة، كما نأمل جميعا على التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية عن النسخة القادمة".



فوز تاريخي فى سجل المغرب

وبعد فوز المغرب على البرازيل هو الأول، فى المواجهات التى جمعت بين الفريقين، ليس فقط الأول للمنتخب المغربي، بل الأول لجميع المنتخبات العربية، مما سيجعل هذا الفوز عالقا فى الأذهان لفترة طويلة.