12 مليارا تكلفة الحوادث المرورية - #عاجل

0.33% ارتفاعا
كشف تقرير سلامتك للعام الماضي، ارتفاع حوادث التلفيات داخل المدينة 0.33% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت حوادث التلفيات داخل المدينة 1.693.528 حادثا، مقابل 1.349.289 في عام 2021، وارتفاع حوادث التلفيات خارج المدينة إلى 66.357 حادثا، مقابل 55.362 حادثا خارج المدينة بنسبة 11%، وبلغ إجمالي الوفيات داخل المدينة 1633 وفاة، و2922 وفاة خارج المدينة العام الماضي، و12.091 إصابة داخل المدينة مقابل 12.355 إصابة خارج المدينة.
حوادث وإصابات
12 مليارا تكلفة اقتصادية
9420 حادثا داخل المدن
7542 خارج المدن
1.6 مليون تلفيات داخل المدينة
66 ألف تلفيات خارج المدينة
25 ألف إصابة داخل وخارج المدينة
1633 وفاة داخل المدينة
2922 وفاة خارج المدينة
1.6 مليون رخصة للذكور
328 ألف رخصة للإناث
1.6 مليون حوادث الذكور
186 ألف حوادث الإناث
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