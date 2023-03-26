12 مليارا تكلفة الحوادث المرورية - #عاجل

فاقت الحوادث الجسيمة داخل المدينة الحوادث خارجها في العام الماضي، إذ بلغ إجمالى الحوادث داخل المدن 9.420 حادثا، مقابل 7542 حادثا خارجها، في وقت بلغ إجمالي التكلفة الاقتصادية التقديرية للحوادث المرورية 11.774 مليار ريال، وبلغ إجمالي الرخص للذكور 1.695 مليون رخصة، ورخص الإناث 328.454 رخصة، بينما فاقت حوادث الذكور حوادث الإناث، إذ بلغت حوادث الذكور 1.656 مليون حادث، مقابل 186 ألف حادث للإناث.

0.33% ارتفاعا

كشف تقرير سلامتك للعام الماضي، ارتفاع حوادث التلفيات داخل المدينة 0.33% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت حوادث التلفيات داخل المدينة 1.693.528 حادثا، مقابل 1.349.289 في عام 2021، وارتفاع حوادث التلفيات خارج المدينة إلى 66.357 حادثا، مقابل 55.362 حادثا خارج المدينة بنسبة 11%، وبلغ إجمالي الوفيات داخل المدينة 1633 وفاة، و2922 وفاة خارج المدينة العام الماضي، و12.091 إصابة داخل المدينة مقابل 12.355 إصابة خارج المدينة.

حوادث وإصابات

12 مليارا تكلفة اقتصادية

9420 حادثا داخل المدن

7542 خارج المدن

1.6 مليون تلفيات داخل المدينة

66 ألف تلفيات خارج المدينة

25 ألف إصابة داخل وخارج المدينة

1633 وفاة داخل المدينة

2922 وفاة خارج المدينة

1.6 مليون رخصة للذكور

328 ألف رخصة للإناث

1.6 مليون حوادث الذكور

186 ألف حوادث الإناث