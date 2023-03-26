28 كجم من العود الفاخر لتطييب الحرم النبوي

وبينت الوكالة بأن ذلك يأتي في إطار الجهود المقدمة لخدمة زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولجعل عبادتهم تتسم بالروحانية والطمأنينة، مع الحرص على توفير أفضل وأجود أنواع الطيب، ليكون المكان بأبهى حلة ونشر الرائحة الزكية فيه تعد ضمن أساسيات الاهتمام والعناية الفائقة بالمسجد النبوي وتتم أعمال التطييب في المسجد النبوي على مدار اليوم وفي رمضان تكون بعد صلاة المغرب وخلال إقامة صلاة التراويح.
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