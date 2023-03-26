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28 كجم من العود الفاخر لتطييب الحرم النبوي

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كشفت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف، بأن عمليات التبخير والتطييب في المسجد النبوي تتم باستخدام العود الطبيعي الفاخر ذي الرائحة الطيبة، خلال جولات تبدأ من الجهة الجنوبية من المسجد النبوي وتنتهي في شماله وتتكرر تلك الجولات خلال اليوم وبين الصلوات، وتقوم الإدارة المعنية بأكثر من 600 جولة خلال الشهر، ويتم استخدام أكثر من 28 كيلو جرام من أفخر أنواع العود الطبيعي، بالإضافة إلى تطييب وتعطير قاصدي المسجد النبوي بدهن العود والمسك والعطور الفاخرة خلال استقبالهم عند الدخول للمسجد وخلال الجولات بداخله والتي تقدر بأكثر من 800 جولة واستخدام 300 لتر من العطور والأدهان الفاخرة.

وبينت الوكالة بأن ذلك يأتي في إطار الجهود المقدمة لخدمة زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولجعل عبادتهم تتسم بالروحانية والطمأنينة، مع الحرص على توفير أفضل وأجود أنواع الطيب، ليكون المكان بأبهى حلة ونشر الرائحة الزكية فيه تعد ضمن أساسيات الاهتمام والعناية الفائقة بالمسجد النبوي وتتم أعمال التطييب في المسجد النبوي على مدار اليوم وفي رمضان تكون بعد صلاة المغرب وخلال إقامة صلاة التراويح.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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