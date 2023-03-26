مليونا اتصال على 911

12 مليارا تكلفة الحوادث المرورية فاقت الحوادث الجسيمة داخل المدينة الحوادث خارجها في العام الماضي، إذ بلغ إجمالى الحوادث داخل المدن 9.420 حادثا، مقابل 7542 حادثا... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 04 رمضان 1444 هـ 04 رمضان 1444 هـ فرق رقابية لمتابعة سلامة وجبات الإفطار بالمسجد النبوي تشرف فرق رقابية من وكالة شؤون المسجد النبوي على إفطار الصائمين للتأكد من جميع الخدمات المقدمة من الجهات ذات العلاقة والوقوف على... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 04 رمضان 1444 هـ 04 رمضان 1444 هـ 28 كجم من العود الفاخر لتطييب الحرم النبوي كشفت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف، بأن عمليات التبخير والتطييب في المسجد النبوي تتم باستخدام العود الطبيعي الفاخر ذي... المدينة المنورة : دوت الخليج المدينة المنورة : دوت الخليج 03 رمضان 1444 هـ 03 رمضان 1444 هـ 14 مخالفا لنظام البيئة ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك.وأوضح المتحدث... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 03 رمضان 1444 هـ 03 رمضان 1444 هـ المملكة تشارك في ساعة الأرض في أكبر حدث بيئي على مستوى العالم، ما يعرف بـ "ساعة الأرض"، شاركت المملكة مساء اليوم في هذا الحدث العالمي، من خلال حث كافة طوائف... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 03 رمضان 1444 هـ 03 رمضان 1444 هـ تعليم جدة يعلّق الدراسة الحضورية بمدارس خليص غدا أعلنت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس (محافظة خليص) لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب... جدة دوت الخليج جدة دوت الخليج 03 رمضان 1444 هـ 03 رمضان 1444 هـ تعليم الرياض يستغني عن 87 مبنى مدرسيا وإداريا مستأجرا استغنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن 71 مبنى مستأجرا لمدارس البنين والبنات، فيما قلّصت عدد مباني الإدارة المركزية من 16... سعود الخزيم سعود الخزيم 03 رمضان 1444 هـ 03 رمضان 1444 هـ

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