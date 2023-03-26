اخبار السعوديه

مليونا اتصال على 911

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12 مليارا تكلفة الحوادث المرورية

فاقت الحوادث الجسيمة داخل المدينة الحوادث خارجها في العام الماضي، إذ بلغ إجمالى الحوادث داخل المدن 9.420 حادثا، مقابل 7542 حادثا...

17e390bee0.jpgجازان: عبدالله سهل
f287b0c273.jpg04 رمضان 1444 هـ

فرق رقابية لمتابعة سلامة وجبات الإفطار بالمسجد النبوي

تشرف فرق رقابية من وكالة شؤون المسجد النبوي على إفطار الصائمين للتأكد من جميع الخدمات المقدمة من الجهات ذات العلاقة والوقوف على...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png04 رمضان 1444 هـ

28 كجم من العود الفاخر لتطييب الحرم النبوي

كشفت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف، بأن عمليات التبخير والتطييب في المسجد النبوي تتم باستخدام العود الطبيعي الفاخر ذي...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : دوت الخليج
icon-clock.png03 رمضان 1444 هـ

14 مخالفا لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك.وأوضح المتحدث...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png03 رمضان 1444 هـ

المملكة تشارك في ساعة الأرض

في أكبر حدث بيئي على مستوى العالم، ما يعرف بـ "ساعة الأرض"، شاركت المملكة مساء اليوم في هذا الحدث العالمي، من خلال حث كافة طوائف...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png03 رمضان 1444 هـ

تعليم جدة يعلّق الدراسة الحضورية بمدارس خليص غدا

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس (محافظة خليص) لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب...

icon-byline.pngجدة دوت الخليج
icon-clock.png03 رمضان 1444 هـ

تعليم الرياض يستغني عن 87 مبنى مدرسيا وإداريا مستأجرا

استغنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن 71 مبنى مستأجرا لمدارس البنين والبنات، فيما قلّصت عدد مباني الإدارة المركزية من 16...

icon-byline.pngسعود الخزيم
icon-clock.png03 رمضان 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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