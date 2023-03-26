مليونا اتصال على 911

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12 مليارا تكلفة الحوادث المرورية
فاقت الحوادث الجسيمة داخل المدينة الحوادث خارجها في العام الماضي، إذ بلغ إجمالى الحوادث داخل المدن 9.420 حادثا، مقابل 7542 حادثا...
فرق رقابية لمتابعة سلامة وجبات الإفطار بالمسجد النبوي
تشرف فرق رقابية من وكالة شؤون المسجد النبوي على إفطار الصائمين للتأكد من جميع الخدمات المقدمة من الجهات ذات العلاقة والوقوف على...
28 كجم من العود الفاخر لتطييب الحرم النبوي
كشفت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف، بأن عمليات التبخير والتطييب في المسجد النبوي تتم باستخدام العود الطبيعي الفاخر ذي...
14 مخالفا لنظام البيئة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك.وأوضح المتحدث...
المملكة تشارك في ساعة الأرض
في أكبر حدث بيئي على مستوى العالم، ما يعرف بـ "ساعة الأرض"، شاركت المملكة مساء اليوم في هذا الحدث العالمي، من خلال حث كافة طوائف...
تعليم جدة يعلّق الدراسة الحضورية بمدارس خليص غدا
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس (محافظة خليص) لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب...
تعليم الرياض يستغني عن 87 مبنى مدرسيا وإداريا مستأجرا
استغنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن 71 مبنى مستأجرا لمدارس البنين والبنات، فيما قلّصت عدد مباني الإدارة المركزية من 16...
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