14 مخالفا لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 12 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 6 مواطنين، و5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الأفغانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.



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