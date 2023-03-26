السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية في جامعة بيشة



أبها 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

أعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة الحضورية اليوم ؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي تحذر من هطول أمطار غزيرة على معظم مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت الجامعة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عن بُعد في مقرها الرئيسي وفرعيها في محافظتي النماص وبلقرن.

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