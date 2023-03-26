السعودية اليوم / غرفة العمليات المشتركة بأمانة منطقة الرياض تضبط 340 عاملًا مخالفًا خلال شهر واحد



الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

أعلنت أمانة منطقة الرياض أن غرفة العمليات المشتركة ضبطت 341 عاملًا مخالفًا من خلال زيارتها لـ"666" منشأة، إضافة إلى إغلاق 128 موقعًا في الفترة من الأول إلى 28 فبراير 2023، وذلك في إطار خطة الغرفة لمعالجة وضع أحياء الشميسي والبطحاء والملز بوسط المدينة.

وأوضحت الأمانة أن غرفة العمليات المشتركة التي تضم 14 جهة حكومية أصدرت 268 إشعار مراجعة ومخالفة، وصادرت 150 طنًا من المواد الغذائية، حجز ومصادرة 10,920 قطعة عينية، إضافة إلى مصادرة 9,153 كيلو من مواد غير صالحة، وحجز 21 مركبة مخالفة، وفتح وإغلاق 242 بابًا وتأمينها.

وأشارت إلى استمرار أعمال الفرق الميدانية بالغرفة المشتركة، وفق آليتها الهادفة إلى تقديم الحلول العاجلة والمستدامة لأحياء وسط العاصمة، من خلال التمركز الدائم والرقابة الميدانية الدورية، وذلك في إطار تكاملي وتنسيقي محكم.

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