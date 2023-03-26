السعودية اليوم / مركز الحوي يسجل أعلى كمية هطول أمطار في منطقة تبوك



تبوك 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك خلال 12 ساعة الماضية.

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في مركز الحوي حيث بلغت 11.6 ملم، يليه مركز حالة عمار بـ 10 ملم، وبئر الماشي بـ 7.2 ملم.

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23:45ت م

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