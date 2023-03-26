ممارسات يومية تعزز التحصيل الدراسي في رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما حددت 8 ممارسات تعزز التحصيل الدراسي في رمضان، تتابع وزارة التعليم انتظام الدراسة في جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية بمناطق ومحافظات المملكة خلال الشهر الفضيل، وفق المواعيد الخاصة بالدراسة في هذا الشهر، والتي تسهم في تعزيز التحصيل العلمي للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.

وشددت على تطبيق قيم العمل والانضباط في المجتمع المدرسي، وذلك من خلال مشاركة المعلم والمشرف التربوي والمرشد الطلابي في حث الطلبة على الانتظام في مدارسهم خلال شهر رمضان، ومساعدة الطلاب والطالبات في تنظيم أوقاتهم والتوازن بين الصوم والحضور للدراسة وأداء الواجبات المدرسية.

وتحرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لتهيئة البيئة التعليمية والمدرسية، بما يدعم بناء جيل واع وطموح، وكذلك التكامل مع أولياء الأمور في المهام المشتركة لدعم التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، وتحفيز الأبناء والبنات على الانضباط والانتظام من خلال مساعدتهم على تنظيم وإدارة الوقت بنجاح.​

كيف نعزز التحصيل الدراسي؟







وضع جدول دراسي منتظم.



الالتزام بتنظيم مواعيد النوم.



تناول الأكل الصحي.



تجنب القيام بعدة مهام في الوقت ذاته.



الابتعاد عن كافة وسائل التشتت خلال المذاكرة.



تخصيص فترات كافية للراحة.



الابتعاد عن السهر.



المذاكرة بعد الإفطار بساعتين وبعد صلاة الفجر.







مساعدتهم على تنظيم وإدارة الوقت.



تحفيزهم على الانتظام في الدوام المدرسي.



حثهم على ممارسة الرياضة.



النوم و الاستيقاظ مبكرا بساعات كافية.



إمدادهم بالوجبات الصحية في الفطور والسحور.



دعم تعليم الأبناء في رمضان