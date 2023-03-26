إحالة 7722 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية وترحيل 12,765

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وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات
- 16,649مخالفا تم ضبطهم
- 9259 مخالفا لنظام الإقامة
- 4899مخالفا لنظام أمن الحدود
- 2491 مخالفا لنظام العمل
- 1132حاولوا العبور إلى الداخل
- 45% منهم يمنيو الجنسية.
- 52% إثيوبيو الجنسية.
- 3% جنسيات أخر.
- 68حاولوا العبور إلى خارج المملكة
- 18متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين
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