إحالة 7722 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية وترحيل 12,765

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس الحالي، عن ضبط 16649مخالفا، وإحالة 7722 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1933مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12765 مخالفا. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات





16,649مخالفا تم ضبطهم



9259 مخالفا لنظام الإقامة



4899مخالفا لنظام أمن الحدود



2491 مخالفا لنظام العمل



1132حاولوا العبور إلى الداخل



45% منهم يمنيو الجنسية.



52% إثيوبيو الجنسية.



3% جنسيات أخر.



68حاولوا العبور إلى خارج المملكة



18متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين



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