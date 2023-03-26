الاستغناء عن 87 مبنى مدرسيا مستأجرا في الرياض

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ويأتي ذلك في إطار دعم القيادة لقطاع التعليم بالمشاريع المدرسية الجديدة وتحقيق توجهات وزارة التعليم بالاستثمار الأمثل للمباني الإدارية والتعليمية القائمة والتي وصلت فيها نسبة المباني المدرسية الحكومية لـ 95% وتقليص المباني المستأجرة لـ5%، ما يسهم في دعم كفاءة الاستخدام للمباني التعليمية وترشيد الكفاءة التشغيلية من خلال توجيه عقود التشغيل والصيانة للمباني والمدارس الأكثر احتياجا.
يذكر أن إدارة تعليم الرياض قد اتخذت العديد من الإجراءات التي تسهم في رفع الجودة وكفاءة الأداء، وتحقيق المرونة والفاعلية، وتفويض الصلاحيات واتخاذ القرارات لخدمة فئات المستفيدين كافة؛ حيث أكملت بنجاح خطة أعمال إعادة التوزيع الجغرافي لمكاتب التعليم والتي نتج عنها توزيع مكاتب التعليم جغرافيا من 29 مكتبا ووحدة إشرافية إلى 15 مكتبا تعليما، كما عملت على إعادة تدوير المشرفين وتمكين 57 من الكفاءات الإشرافية على مستوى الإدارة المركزية للعمل بمكاتب التعليم للقرب من الميدان التعليمي والقيام بعمليات الدعم والمساندة للعملية التعليمية بالمدارس.
قرارات بداية العام الدراسي
- تكليفات جديدة وتدوير لقيادات مكاتب التعليم بنسبة 100 %.
- دعمها بالكوادر الإدارية والإشرافية بعد منحها صلاحيات أكبر.
- تدوير وتمكين خبرات جديدة في الإدارة المدرسية.
- تطوير الأداء الإشرافي والإداري في مكاتب التعليم والمدارس.
- تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور.
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