تعليق الدراسة الحضورية بمدارس مكة وخليص اليوم

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وأوضحت أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، تقرر تعليق الدراسة الحضورية بمدارس مكة، والجموم، وبحرة، على أن تكون الدراسة عبر «منصة مدرستي» للطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
كما أعلنت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس محافظة خليص، لجميع الطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم.
وأوضحت أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الجميع، فسيكون الدوام الدراسي عن بعد عبر «منصة مدرستي».
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