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مجزرة كبرى داخل الهلال بنهاية الموسم الجاري

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محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حول وجود نية داخل نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، عن إجراء مجزرة كبرى مع نهاية الموسم الجاري.

وأثار الإعلامي سيف الرخيص مفاجأة مدوية بشأن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

ويعاني الهلال  بشكل كبير جدًا خلال الموسم الجاري بسبب حرمانه من القيد لفترتي تسجيل، بسبب أزمة اللاعب محمد كنو مع نادي النصر.

ويحتل الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 39 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وكتب الرخيص عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"جميع أجانب الهلال تحت دراسة الطاقم الفني والإداري وبعض المُقيمين المُختصين".

وأضاف الإعلامي السعودي خلال تدوينته على صفحته: "إدارة الهلال تعمل على صفقات عالمية كبرى وقد تستغني عن جميع أجانبه".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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