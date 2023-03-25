شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة كبرى داخل الهلال بنهاية الموسم الجاري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حول وجود نية داخل نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، عن إجراء مجزرة كبرى مع نهاية الموسم الجاري.

وأثار الإعلامي سيف الرخيص مفاجأة مدوية بشأن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

ويعاني الهلال بشكل كبير جدًا خلال الموسم الجاري بسبب حرمانه من القيد لفترتي تسجيل، بسبب أزمة اللاعب محمد كنو مع نادي النصر.

ويحتل الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 39 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وكتب الرخيص عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"جميع أجانب الهلال تحت دراسة الطاقم الفني والإداري وبعض المُقيمين المُختصين".

وأضاف الإعلامي السعودي خلال تدوينته على صفحته: "إدارة الهلال تعمل على صفقات عالمية كبرى وقد تستغني عن جميع أجانبه".