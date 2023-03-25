شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب اسم حكم مواجهة الهلال والشباب بقمة دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الشباب، في قمة دوري روشن السعودي بالموسم الجاري.

وأكدت تقارير صحفية، أنه تم تكليف ماجد الشمراني الحكم الدولي لقيادة مباراة الشباب والهلال ضمن الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقالت المصادر حسب صحيفة "الرياضية"، إنه سيتم تكليف ماجد الشمراني الحكم الدولي لقيادة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن.

وسيخوض الهلال حامل اللقب 6 مباريات في دوري روشن خلال شهر رمضان حيث يستهل مبارياته بمواجهة الخليج يوم 10 رمضان في مباراة مؤجلة من الجولة 16.

وسيخرج الهلال إلى المجمعة لمواجهة الفيحاء يوم 13 رمضان في مباراة مؤجلة من الجولة 17، قبل أن يواجه مضيفه الشباب في ديربي الرياض يوم 16 رمضان لحساب الجولة 22.

ويستضيف الهلال ضيفه الطائي يوم 19 رمضان لحساب الجولة 23، قبل أن يخرج للباطن يوم 23 رمضان لحساب الجولة 24، ليختتم مبارياته الدورية في رمضان بمواجهة النصر في الديربي المنتظر يوم 27 رمضان في مباراة مقدمة من الجولة 25.