شكرا لقرائتكم خبر عن رد رسمي من مودريتش حول انتقاله للدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الكرواتي لوكا مورديتش لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على إمكانية الانتقال إلى أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مودريتش في تصريحات إعلامية: "أعلم أن الصحافة يجب أن تكتب الأخبار، ولكن أنا دائمًا أقول وأكرر أريد البقاء في مدريد، وأتمنى أن أنهي مسيرتي في مدريد، ولكن سنرى".

وكانت تقارير صحفية كشفت عن اجتماع مرتقب بين إدارة نادي النصر ونجم ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش، من أجل إمكانية ضمه.

وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو الإيطالية"، أن إدارة النصر سوف تجتمع مع مودريتش، يوم 31 مارس الجاري في العاصمة الرياض.

وتابعت: "إدارة النصر سوف تناقش مع لاعب الوسط الكرواتي في تفاصيل العرض المقدم لضمه بداية من الموسم المقبل".

ومن المقرر أن ينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانتقال بشكل مجاني لأي فريق بداية من الموسم الجديد.