شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يقترب من الاتفاق مع سانتو على التجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن توصل إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، لاتفاق شبه مبدئي مع البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده.

وأفادت المصادر، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد، اقترب من تجديد التعاقد مع مدربه البرتغالي نونو سانتو والحفاظ عليه في منصبه.

وتابعت: "تجديد مجلس إدارة الاتحاد، التعاقد مع المدرب البرتغالي سيكون حتى عام 2026، بعدما تعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الماضية لقيادة فريقه".

ويتصدر فريق الاتحاد، جدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي، بـ 50 نقطة، جمعها من 21 مباراة حقق الفوز في 15 مبارة وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراة واحدة.

ويعيش اتحاد جدة فترة جيدة مع المدرب البرتغالي منذ وصوله، ويرغب مجلس إدارة النادي في الحفاظ على الاستقرار داخل الفريق.

كما أبدت جماهير العميد رغبتها في استمرار المدير الفني وطالبوا مجلس الإدارة بحسم أمر التجديد، في ظل منافسته على لقب دوري روشن السعودي.