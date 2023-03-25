شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يستدعي نجم الشباب لمعسكر المنتخب السعودي في جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استدعاء مدافع فريق الشباب، لمعسكر الأخضر الحالي.

واستدعى رينارد، اللاعب فواز الصقور ظهير أيمن نادي الشباب إلى معسكر الأخضر المقام في جدة حتى يوم 28 مارس الجاري، استعدادًا لخوض مباراته الودية الثانية، في معسكر جدة، ضد بوليفيا، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الأخضر السعودي، تلقى هزيمة أمس الجمعة، من نظيره الفنزويلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في الودية الأولى ضمن المعسكر.

وسيكون فواز الصقور هو الظهير الأيمن الثالث في قائمة منتخب السعودية بالمعسكر الجاري، بعد سلطان الغنام، وسعود عبد الحميد الذي شارك في ودية فنزويلا أمس الجمعة.

ويعد هذا المعسكر هو الأول للأخضر بعد مشاركته في مونديال قطر 2022، الذي ودعه من دور المجموعات، حيث حقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين، بينما هزم من بولندا والمكسيك.