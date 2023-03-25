شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل بث مباشر اليوم 26/3/2023 الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستقبل المنتخب المغربي نظيره المنتخب البرازيلي على ملعب طنجة الكبير في مباراة دولية ودية حيث يستعد أسود الأطلس لاستكمال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وستكون هذه المباراة الأولى لكتيبة وليد الركركي بعد دخولها التاريخ في مونديال 2022 وحصولها على المركز الرابع بدعم جماهيري ضخم على ملعب ابن بطوطة الشهير.

يدخل المنتخب البرازيلي المباراة الودية دون مدرب دائم، في ظل المفاوضات الجارية بين الاتحاد البرازيلي والعديد من المدربين ليحلوا محل تيتي، ومن أبرز الأسماء المقترحة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل الودية؟

يمكنك متابعة مباراة المغرب والبرازيل من خلال شاشة قناة "الرياضية المغربية" والموجودة عبر القمرين نايل سات وسهيل سات.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب والبرازيل الودية؟

حتى الآن لم يتم الإعلان إذا ما كانت مباراة المغرب والبرازيل ستنقل عبر الإنترنت أم لا، وإذا ما كانت الرياضية المغربية ستبث اللقاء عبر موقعها الرسمي أو عبر حسابها على موقع يوتيوب.

متى موعد مباراة المغرب والبرازيل الودية؟

تقام مباراة المغرب والبرازيل على ملعب طنجة الكبير، مساء السبت الموافق 25 مارس 2023.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المغرب، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مصر، والواحدة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل الودية؟

توجد قناة "الرياضية المغربية" عبر القمرين نايل سات وعرب سات.

تردد الرياضية المغربية على نايل سات

التردد: 11513 - 11476

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد الرياضية المغربية على عرب سات