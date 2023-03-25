شكرا لقرائتكم رد فعل معتمرة مغربية تلقت نبأ وفاة ابنتها خلال رحلتها للمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روت معتمرة مغربية تدعى عائشة لحظة تلقيها خبر وفاة ابنتها وهي في طريقها للمشاعر المقدسة لتأدية مناسك العمرة.

تفاصيل الخبر

وقالت عائشة في تصريحات لقناة “الإخبارية” “مع وصولي مطار الدار البيضاء جاءني هاتف من زوج ابنتي المريضة شاكيًا أنها في حالة يُرثى لها وأصيبت بجلطة وغيبوبة”، موضحة أنها كانت في حيرة بين أن تعود لابنتها أو تكمل طريقها للذهاب إلى العمرة.

وأشارت إلى أنها قررت أنها تصعد الطائرة والذهاب لتأدية مناسك العمرة للدعاء لها، حيث إن ابنتها لديها زوجها والعائلة معها.

دعوات بالرحمة

ولفتت إلى أنها تحدثت هاتفيًا بعد ذلك مع ابنتها الصغرى والتي قالت لها: “اهدئي يا أمي، واعتمري، كل الأمور طيبة”، وبعد ذلك علمت أنها توفيت وهي في طريقها للمسجد الحرام، لتبكي بشدة عقب الوصول.

وأكدت أنها منذ وصولها تدعو لها بأن يرحمها ويغفر لها، ليقدم لها مراسل “الإخبارية” هدية بسيطة من رئاسة شؤون الحرمين قائلًا: “هذه هدية بسيطة من الرئاسة.. لن تعيد ميتًا ولكن تجبر الخواطر”.