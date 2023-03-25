شكرا لقرائتكم مركز الحوي يسجل أعلى كمية لهطول أمطار في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك خلال 12 ساعة الماضية.

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في مركز الحوي، حيث بلغت 11.6 ملم، يليه مركز حالة عمار بـ 10 ملم، وبئر الماشي بـ 7.2 ملم.

أمطار وزخات برد

وهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك، مصحوبة بزخات من البرد على مركزي السرو وضواحيه، ومركز بئر بن هرماس. كما هطلت أمطار على مركزي الظلفه، وحالة عمار.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان للسيول تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.