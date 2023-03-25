شكرا لقرائتكم التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بُعد غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، تعليق التدريب الحضوري والتحول إلى التدريب عن بُعد غدًا الأحد.

وقال حساب التدريب التقني بموقع “تويتر” “بناء على ما ورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني والتحول للتدريب عن بُعد يوم غد الأحد بـ (مكة والجموم والطائف ورنية وتربة وميسان والليث وأضم والقنفذة والقوز وحلي)”.

تعليق الدراسة الحضورية

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قررت تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد، بناء على ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الإمارة في بيان “بناء على ما وردنا من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومكاتب التعليم، فقد تقرر أن تكون الدراسة ليوم غدٍ الأحد الموافق ٤-٩-١٤٤٤هـ عبر منصة مدرستي بالعاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة”.