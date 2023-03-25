شكرا لقرائتكم الوليد الإنسانية تسلم 2550 وحدة سكنية للمستفيدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مؤسسة الأمير الوليد بن طلال للإنسانية، عن تسليم 2550 وحدة سكنية من أصل 10 آلاف وحدة ضمن اتفاقيتها الأكبر بين القطاعين الحكومي وغير الربحي.

وقال الحساب الرسمي للمؤسسة على موقع “تويتر” “إيمانًا منا بحق كل إنسان بالحصول على مسكن ملائم، عملنا مع شركائنا في المملكة على تسليم 2550 وحدة سكنية من أصل 10000 ضمن اتفاقيتنا الأكبر بين القطاعين الحكومي وغير الربحي بقيمة أكثر من ملياري ريال سعودي والتي أبرمت في عام 2021”.

نموذج للإسكان التنموي

ويعد مشروع نسمو لتنمو هو شراكة بين القطاع الحكومي وغير الربحي ونموذج سعـودي للإسكان التنموي لتنفيذ أكبر مشروع سكني تنموي بقيمة 2.3 مليار ريال.

ووصل عدد مستفيدي مشروعي الإسكان والسيارات حتى يوليو من عام 2022، “44751” مستفيدًا ومستفيدة بالمملكة.