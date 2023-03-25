شكرا لقرائتكم تعليم حائل: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم حائل، استمرار الدراسة عن بعد غدًا الأحد؛ بسبب تقارير الأرصاد بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة في بيان اليوم السبت: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي ( عن بعد ) ليوم غدٍ الأحد 1444/9/4هـ، في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.