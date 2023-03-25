شكرا لقرائتكم متحدث تعليم صبيا : تعليق الدراسة الحضورية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم صبيا تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بسبب التقلبات الجوية.

وقال متحدث تعليم صبيا إنه بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة ليوم غدٍ الأحد الموافق ٤-٩-١٤٤٤هـ عبر منصَّة مدرستي في جميع مدارس الإدارة ومكاتب التعليم التي تشرف عليها الإدارة تعليميًا.

تعليق الدراسة غدًا

كما قررت إدارة تعلم بيشة، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الأحد لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بها.

وقالت الإدارة في بيان “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد لمدارس تعليم بيشة عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الأحد لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

الدراسة عن بعد برجال ألمع

كما أعلنت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.