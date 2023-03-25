شكرا لقرائتكم خبر في يوم المسؤولية الاجتماعية الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبهذه المناسبة أكد عمر بن عبدالله العبدالجبار، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل، أن تخصيص هذا اليوم للمسؤولية الاجتماعية يوحد الجهود والاستفادة من تجاوب الآخرين والاطلاع على النماذج المتميزة لعدد من الأجهزة الحكومية والخاصة ويعزز من التكامل مع جهود الدولة في البناء والتطوير، والتي تأتي انطلاقاً من المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأحد أهم مستهدفاتها الرئيسية.
وأضاف، وها نحن في منطقة حائل نخطو خطوات كبيرة في الاهتمام بأنشطة المسؤولية الاجتماعية بتكاتف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بمجموع يتجاوز 100 مليون ريال تعزيزاً للمسؤولية الاجتماعية فيما يحقق تنمية المدن ، وإبراز الحلول الجذرية لمعالجة قضايا جوهرية تهم المجتمع، وتسهم في حماية وتطور الإنسان وحفظ التنوع البيئي والموارد الطبيعية ونمو الاقتصاد وتنمية موارده.
وحتم، تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة وتوجيهات سمو امير منطقة حائل وسمو نائبه، نسعى في هيئة تطوير منطقة حائل في دعم كافة الجهود بالمنطقة للمساهمة في تفعيل كافة الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى مستويات ومساهمات أعلى مما عليه الآن.
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