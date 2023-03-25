المملكة تشارك في ساعة الأرض

في أكبر حدث بيئي على مستوى العالم، ما يعرف بـ "ساعة الأرض"، شاركت المملكة مساء اليوم في هذا الحدث العالمي، من خلال حث كافة طوائف المجتمع وإمارات المناطق ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، ومختلف الجهات الحكومية والأهلية للمبادرة بالمشاركة في هذا الحدث البيئي بإطفاء إضاءات الشوارع العامة بما لا يخل بالسلامة العامة.

وأوضح رئيس ساعة الأرض السعودية المهندس عجلان العجلان، أن المملكة تشارك العالم في هذا الحدث البيئي الكبير وتتضامن مع كافة الجهود الرامية لاستدامة وحماية النظام البيئي، وذلك من خلال إطفاء إضاءات بعض الشوارع والأبراج في مختلف أرجاء المناطق والمحافظات، لمدة ساعة واحدة بدأت من الساعة (8:30) مساءً وحتى الساعة (9:30) مساءً.

ودعا المهندس العجلان جميع أفراد المجتمع بالمحافظة على البئية من جميع ما يؤثر عليها وعلى حياة الإنسان سلباً بالابتعاد عن الممارسات السيئة تجاهها والتي تولد مضاعفات خطيرة مثل التلوث وانتشار الأمراض والأوبئة. يذكر أن رؤية السعودية 2030 تتبنى خطة شاملة للحفاظ على البيئة وحماية كوكب الأرض، مما يحفز على التفاعل مع أحد أكبر الأحداث البيئية، ومشاركة العالم في ساعة الأرض.