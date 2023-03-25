تعليم جدة يعلّق الدراسة الحضورية بمدارس خليص غدا

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس (محافظة خليص) لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم. وأوضحت إدارة تعليم جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فسيكون الدوام الدراسي يوم غدٍ عن بُعد عبر " منصة مدرستي ".



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