تعليق الدراسة في مدارس وجامعة الباحة غدا الأحد

علَّقَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة غدا الأحد وكذلك تم تعليق الدراسة في جامعة الباحة، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي تشير إلى الحالة المطرية المتوقعة في المنطقة.

كما أعلنت إدارة تعليم محافظة المخواة, والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظة المخواة الدراسة الحضورية في جميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها ولمنسوبي ومنسوبات المدارس والكلية ومكاتب التعليم وفي الكلية التقنية للبنين والمعهد الصناعي الثانوي ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة غدًا، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر منصة مدرستي.