القصيم.. إزالة تعديات على أراض حكومية بأكثر من مليوني م2

أعلنت إمارة منطقة القصيم إزالة تعديات على أراضٍ حكومية مساحتها أكثر من مليوني م2 خلال ثلاثة أشهر. وذكرت الإمارة أن إزالة المخالفات جاءت بتوجيه ومتابعة مباشرة من أمير المنطقة وأضافت أن إمارة المنطقة ممثلة باللجنة الرئيسة لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، أزالت تلك التعديات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.



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