تعليق الدراسة في العاصمة المقدسة وبحرة والجموم

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة من صباح غد الأحد.
من جانبها، أصدرت إدارة التعليم بمكة بيانا ذكرت فيه أن تم تعليق الدراسة ليوم غد الأحد، وقالت: بناء على ما وردنا من المركز الوطنيِ للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومكاتب التعليم؛ ، فقد تقرر أن تكون الدِّراسة ليوم غدٍ الأحد الموافق 4/ 9/ 1444 هـ عبر منصَّة مدرستي بالعاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة.
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