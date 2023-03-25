تعليق الدراسة في العاصمة المقدسة وبحرة والجموم

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مُثارة، على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة من صباح غد الأحد.

من جانبها، أصدرت إدارة التعليم بمكة بيانا ذكرت فيه أن تم تعليق الدراسة ليوم غد الأحد، وقالت: بناء على ما وردنا من المركز الوطنيِ للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومكاتب التعليم؛ ، فقد تقرر أن تكون الدِّراسة ليوم غدٍ الأحد الموافق 4/ 9/ 1444 هـ عبر منصَّة مدرستي بالعاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة.