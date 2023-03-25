السعودية اليوم / "الأرصاد" تحذّر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على أجزاء من منطقة عسير



أبها 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيرًا من تكوّن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة غدًا على أجزاء من منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد وجريان للسيول، تشمل محافظات النماص وبلقرن وتنومة.

وفي ذات السياق، أصدر المركز تنبيهًا متقدمًا حول هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة أبها ومحافظات ومراكز أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والبرك والقحمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة من مساء الغد.

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22:58ت م

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