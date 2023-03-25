السعودية اليوم / هطول أمطار على محافظة حقل وضواحيها



حقل 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة حقل وضواحيها شملت منفذ الدرة، ووادي أم عنم والحميضة والوصل والشريح و الساحل الجنوبي سالت على إثرها الأودية والشعاب.

كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مركز الزيتة وضواحيه، وهطلت أمطار خفيفة على مركز علقان وضواحيه.

جعلَها اللهُ سُقيَا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

// انتهى //

22:55ت م

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