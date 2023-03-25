السعودية اليوم / مائتي ألف مستفيد من ترجمة خطبة أول جمعة في شهر رمضان بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

سخرت وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية الحديثة لإيصال رسالة الحرمين من منبر المسجد الحرام باللغات المتعددة، من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطب الحرمين الشريفين.

وأفاد وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي أن ترجمة خطبة يوم الجمعة بـ 10 لغات معتمدة كان له الأثر الواضح في زيادة أعداد المستفيدين من خلال منصة منارة الحرمين وعبر أثير إذاعات FM.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين بلغ (179,456) مستفيدًا عبر منصة منارة الحرمين الشريفين لخدمة البث المباشر والاستماع إلى ترجمة خطبة الجمعة بلغاتهم الأم، بإدارة كوادر بشرية مؤهلة في الدعم الفني والبث الرقمي، وتسخير وسائل التقنية الحديثة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.

وأكد أن جاهزية الخطط والمعدات الحديثة لأعمال البث الرقمي أسهمت في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة لترجمة خطبة الجمعة بالإضافة إلى أرشفتها عبر المنصة، لسهولة وصول المستفيدين لها لاحقًا.

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22:34ت م

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