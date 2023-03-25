السعودية اليوم / تعليم وجامعة الطائف يعلقان الدراسة الحضورية غدًا



الطائف 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في مقرات وفروع الجامعة كافةً يوم غدٍ الأحد؛ على أن يكون حضور الطلبة عبر "البلاك بورد" ويستمر دوام الموظفين -عن بُعد- حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما أعلنت إدارة تعليم الطائف تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد بتعليم الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، حيث ستكون الدراسة -عن بعد- عبر "

// انتهى //

22:13ت م

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الطائف 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واسأعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في مقرات وفروع الجامعة كافةً يوم غدٍ الأحد؛ على أن يكون حضور الطلبة عبر "البلاك بورد" ويستمر دوام الموظفين -عن بُعد- حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.كما أعلنت إدارة تعليم الطائف تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد بتعليم الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، حيث ستكون الدراسة -عن بعد- عبر " منصة مدرستي ".// انتهى //22:13ت م0115

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