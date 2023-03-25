السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف



الطائف 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة الطائف، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة صباحاً يوم غدٍ، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 5 مساءً ليوم غدٍ الأحد.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

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22:02ت م

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